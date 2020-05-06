شؤون فلسطينية

قيادي في (حماس) يدعو لموقف حازم ومقاطعة كل بنك يُعطل حسابات الأسرى

قيادي في (حماس) يدعو لموقف حازم ومقاطعة كل بنك يُعطل حسابات الأسرى
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
طالب القيادي في حركة (حماس)، ماجد حسن، بوقفة جادة وحازمة، إزاء إغلاق حسابات الأسرى في بعض البنوك، داعياً الرأي العام الفلسطيني، والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، لموقف جامع بمقاطعة كل بنك، يقدم على تعطيل حسابات الأسرى.

وحذر من خطورة القضية، داعياً كافة المستويات الرسمية والشعبية؛ للوقوف عند مسؤولياتهم، والتحرك بشكل جدي وملموس، حتى لا يجد الأسرى أنفسهم أمام قيام كافة البنوك بإغلاق حساباتهم، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).

وحمل حسن الحكومة، وسلطة النقد الفلسطينية، المسؤولية باعتبارهما الجهة الرسمية المسؤولة عن البنوك، وهي التي تعطي التراخيص لها، وتراقب عملها.

وعبر حسن عن أمله، بأن يجسد الشعب الفلسطيني مجدداً موقفاً وطنياً مشرفاً، وأن ينتصر في هذه المعركة أيضاً كما انتصر في غيرها من المعارك، لأن الأسرى درع الوطن، وقلبه النابض، وضميره الحي.

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