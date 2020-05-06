الطقس: أجواء ربيعية لطيفة في معظم المناطق

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 22-10 26-15 20-14 بيت لحم 22-10 26-15 20-14 رام الله والبيرة 21-9 25-14 19-13 طولكرم 23-13 27-15 22-14 نابلس 23-11 27-15 21-14 قلقيلية 23-13 27-15 22-14 جنين 25-12 29-16 24-15 سلفيت 22-10 26-15 20-14 طوباس 25-12 29-16 24-15 روابي 23-11 27-15 21-14 الخليل 21-9 25-14 19-12 غزه 24-14 26-17 22-15 أريحا 28-16 32-18 28-17 خانيونس 24-14 26-17 22-15 الأغوار الشمالية 26-14 30-16 26-15 رفح 25-13 27-16 23-14

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو ربيعياً لطيفاً نهاراً في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام، ويبقى الجو بارداً ليلاً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يكون الجو يوم الجمعة، ربيعياً لطيفاً نهاراً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.ويوم السبت، يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية ربيعياً لطيفاً في بقية المناطق، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.أما يوم الأحد، يكون الجو ربيعياً لطيفاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: