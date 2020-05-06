قناة إسرائيلية: (كابينت) يجتمع يوم الخميس
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، أن اجتماعاً للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينت) سيعقد غداً.
ولم تذكر القناة مزيداً من التفاصيل حول هذا الاجتماع، الذي سيعقد الساعة 17:00.
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، أن اجتماعاً للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينت) سيعقد غداً.
ولم تذكر القناة مزيداً من التفاصيل حول هذا الاجتماع، الذي سيعقد الساعة 17:00.
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