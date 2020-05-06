مستوطنون يقطعون 450 شجرة عنب في قرية الخضر

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قطع مستوطنون، اليوم الأربعاء، 450 شجرة عنب، تعود للمواطن إبراهيم سليمان صبيح من قرية الخضر جنوب بيت لحم.



وأفاد المواطن صبيح، بأنه يملك 40 دونماً بين الأراضي المقام عليها مستوطنة (أفرات)، ومزروعة عنب ولوزيات وزيتون، ويتعرض وبشكل دائم إلى ضغوط واعتداءات، بهدف إرغامه على تركها للمستوطنين، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وصادق وزير الحرب الإسرائيلي، نفتالي بينت، اليوم، على توسيع مستوطنة (إفرات)، ضمن التجمع الاستيطاني (غوش عتصيون) بـ 1100 دونم من الأراضي، التي كان الاحتلال قد صادرها من سكان قريتي إرطاس والخضر المجاورة؛ لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.