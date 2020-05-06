قوات الاحتلال تعتقل أمين سر (فتح) بمخيم الجلزون





يأتي ذلك، أثناء عودته لمحافظة رام الله والبيرة، وفق ما أفاد مركز الجلزون للإعلام في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.





والأسير نخلة (31 عاماً) تم اعتقاله لعدة مرات، وأفرج عنه بعد قضاء أحكام بالحكم الإداري.

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، في بلدة العيزرية قضاء القدس، ثائر نخلة، أمين سر حركة فتح في منطقة الشهيد رياض نايف، مخيم الجلزون.