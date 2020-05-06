وصول 214 مواطناً من العالقين عبر (معبر الكرامة)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

دخل 214 مواطناً، اليوم الأربعاء، من العالقين في عدد من دول العالم، عبر الأردن، إلى أرض الوطن.



وأوضحت دائرة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن شرطة (معبر الكرامة) أمنت دخول الدفعة الرابعة، وعددهم 214 مواطناً كانوا قادمين من دول مختلفة عبر الأردن إلى أرض الوطن عبر (معبر الكرامة)، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأوضحت، أن إدارات المعابر والحدود والمؤسسة الأمنية والمؤسسات الطبية، نظمت دخول المواطنين القادمين، وأجرى الطب الوقائي كامل الفحوصات الطبية اللازمة، وأوصت بالحجر المنزلي، لحين صدور نتائج الفحوصات الطبية.



ومن المتوقع، أن تتواصل دفعات القادمين حتى يوم غد الخميس، إذ سيتم استقبال الدفعة الأخيرة من المواطنين العائدين في ظل حالة الطوارئ.