شاهد: سلطات الاحتلال تُفرج عن الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي بالقدس





وبعد أن اتفق المحامون مع الشرطة للإفراج عنه بعد المدة المذكورة، تم إعادته مرة أخرى إلى التحقيق في (غرف 4) وبشكل قاس، واستمر التحقيق عدة ساعات بشكل يخالف القانون، والقرار الذي أصدرته الشرطة.







رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، عن الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، اللواء بلال النتشة، بعد اعتقاله منذ فجر الاثنين من منزله في القدس، وإخضاعه للتحقيق القاسي في (غرف 4 بالمسكوبية).وأفادت مصادر محلية، بأنه تم الافراج عن النتشة بشرط الحبس المنزلي لمدة خمسة أيام، وكفالة مالية من طرف ثالث، وعدم التواصل لمدة شهرين مع السلطة الوطنية، كما تم تسليمه استدعاء للتحقيق معه عند الساعة الحادية عشرة صباح غد الخميس.وفور الإفراج عنه، توجه النتشة إلى مستشفى المقاصد، لتلقي العلاج، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وكان قد تم تقديم اللواء النتشة لمحكمة الاحتلال، أمس الثلاثاء، التي بدورها مددت توقيفه، حتى الساعة الثانية لاستكمال التحقيق معه لليوم الأربعاء.