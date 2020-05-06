موسكو تُسجّل 39 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت العاصمة الروسية، موسكو، مساء اليوم الأربعاء، 39 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).



ويعتبر هذا الرقم انخفاضاً، بالمقارنة مع 50 حالة وفاة أمس الثلاثاء، وفق ما أفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس (كورونا) في العاصمة.



وخلال الساعات الـ 24، ارتفع عدد المتوفين بالمرض، بواقع 39 شخصاً، مشيراً إلى أن أصحاب هذه الحالات، كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس (كورونا).



وتعتبر موسكو، أكبر بؤرة لتفشي فيروس (كورونا) في روسيا، حيث سجلت في العاصمة 85973 حالة إصابة.