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دولي

فرنسا تُعلن انخفاض أعداد الوفيات اليومية بفيروس (كورونا) وحالات العناية المركزية

فرنسا تُعلن انخفاض أعداد الوفيات اليومية بفيروس (كورونا) وحالات العناية المركزية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت فرنسا، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل انخفاض في أعداد الوفيات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، وحالات العناية المركزية.

يأتي ذلك، بعد أن سجلت السلطات المختصة، اليوم، 177 حالة وفاة بالفيروس الفتاك؛ ليرتفع عدد الوفيات في المستشفيات ودور الرعاية إلى 25 ألفاً و809 وفيات.

كما أعلنت فرنسا تسجيل تراجع في عدد المصابين، الذين يدخلون المشافي.

ومن المقرر، أن تشرع فرنسا بدءاً من الأسبوع المقبل، بتخفيف إجراءات الحجر الصحي، المفروضة منذ عدة أسابيع؛ لاحتواء فيروس (كورونا). 

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