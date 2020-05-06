شؤون فلسطينية

"الخارجية": عودة 21 مواطناً مقدسياً كانوا عالقين في الأردن

"الخارجية": عودة 21 مواطناً مقدسياً كانوا عالقين في الأردن
رام الله - دنيا الوطن
أكد فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين بملف العالقين المقدسيين، عودة 21 مواطنا مقدسيا هذا اليوم، كانوا ضمن العالقين بالمملكة الأردنية.

وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأربعاء، أن فريقها تابع باهتمام بالغ أوضاعهم العالقين المقدسيين من جميع النواحي، وقام بالتسسيقات اللازمة ما بين الأهالي وسفارة دولة فلسطين في عمان والجهات ذات الصلة والمعنية بعودتهم، وهم جميعا من حملة الهوية المقدسية وجواز السفر الأردني المؤقت، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأشارت إلى أن العمل يتابع فريق من أجل تأمين عودة العالقين المقدسيين من حملة الجواز الأردني الدائم من خلال التواصل المباشر مع سفارة دولة فلسطين في عمان، حيث تم تذليل جميع العقبات أمام عودتهم في القريب العاجل.

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