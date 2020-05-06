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  • ترمب: تم تحقيق نتائج جيدة في المعركة ضد (كورونا)

دولي

ترامب: أزمة (كورونا) تعد أسوأ من معركة "بيرل هاربر" وهجمات "11 سبتمبر"

ترامب: أزمة (كورونا) تعد أسوأ من معركة "بيرل هاربر" وهجمات "11 سبتمبر"
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء: إن أزمة فيروس (كورونا) المستجد، تعد أسوأ من معركة "بيرل هاربر" وهجمات "11 سبتمبر".

وأضاف في كلمة له في واشنطن: أنه تم تم تحقيق نتائج جيدة في المعركة ضد فيروس (كورونا)، مشيراً إلى أن إدارته تعمل لتفادي أي نقص في الإمدادات الطبية.

وشدد الرئيس الأمريكي على أنه سمح للحكام باتخاذ قرارات بإعادة فتح ولاياتهم وفق ما يرون وهذا الأمر سيشمل جميع الولايات قريباً.

وقال ترامب: إن إدارته ورثت نظاماً صحياً صعباً من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، مضيفاً أنه "أصبح لدينا مصانع للكمامات في الولايات المتحدة".

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