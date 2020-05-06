شركة كهرباء غزة: عطل طارئ يصيب خط البحر المغذي لمحافظة الشمال
رام الله - دنيا الوطن
أفادت شركة كهرباء غزة اليوم الأربعاء، بعطل طارئ أصيب خط البحر المغذي لمحافظة الشمال تسبب فى خروجه من الخدمة.
أفادت شركة كهرباء غزة اليوم الأربعاء، بعطل طارئ أصيب خط البحر المغذي لمحافظة الشمال تسبب فى خروجه من الخدمة.
وقالت الشركة في تصريح صحفي: أن طواقم شركة توزيع الكهرباء تعكف حاليا على تحديد مكان العطل لإجراء عمليات الصيانة اللازمة له وإعادته للخدمة بأسرع وقت ممكن.
وتبين بأن سبب خروج خط البحر من الخدمة هو وجود عطل في الكابل المغذي للمنطقة ومحطة التحلية الغربية والفروسية نتيجة أعمال تجريف منطقة معبر بيت حانون.
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