شركة كهرباء غزة: عطل طارئ يصيب خط البحر المغذي لمحافظة الشمال





وتبين بأن سبب خروج خط البحر من الخدمة هو وجود عطل في الكابل المغذي للمنطقة ومحطة التحلية الغربية والفروسية نتيجة أعمال تجريف منطقة معبر بيت حانون.

وقالت الشركة في تصريح صحفي: أن طواقم شركة توزيع الكهرباء تعكف حاليا على تحديد مكان العطل لإجراء عمليات الصيانة اللازمة له وإعادته للخدمة بأسرع وقت ممكن.