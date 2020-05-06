الشرطة والدوريات المشتركة تغلق 68 محلاً تجارياً لعدم التزامهم لأنظمة الطوارئ بطولكرم

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة والأجهزة الأمنية اليوم 68 محلا تجارياً، وذلك لعدم التزامهما بالإغلاق ولمخالفتهما لإجراءات حالة الطوارئ المعمول بها في المحافظة وذلك للحد من انتشار فيروس (كورونا).



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأنه وأثناء متابعه جهاز الشرطة إجراءات حالة الطوارئ في مدينة طولكرم وتطبيقها، فقد قامت الشرطة والدوريات المشتركة بإغلاق 68 محلاً تجاريا لمخالفتهم إجراءات الطوارئ وذلك في المدينة وقراها.





وأضافت: أنه تم إغلاق المحال التجارية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أصحابها والتعامل معهم وفق القانون.