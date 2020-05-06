"الداخلية": عدة إصابات في انفجار جنوب مدينة غزة





وأضافت على لسان المتحدث باسمها، إياد البزم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسحة عنه، أن الانفجار خلّف إصابات، والجهات المختصة، تتابع الحادث.





في السياق، أفادت وزارة الصحة بغزة، أن مواطناً أصيب بجراح خطيرة، ولازالت الطواقم الطبية، تجري تدخلاتها الجراحية في غرفة العمليات، بمجمع الشفاء الطبي.











رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الداخلية، بغزة، مساء اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار في أرض بمنطقة تل الهوى، جنوب مدينة غزة، مساء اليوم.