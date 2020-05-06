الشرطة تؤمن دخول 214 مواطنًا من القادمين عبر معبر الكرامة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أمنت شرطة معبر الكرامة اليوم الأربعاء، دخول الدفعة الرابعة وعددهم 214 مواطنا ومواطنة كانوا قادمين من دول مختلفة عبر المملكة الأردنية الهاشمية إلى ارض الوطن عبر معبر الكرامة.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن إدارات المعابر والحدود والمؤسسة الأمنية والمؤسسات الطبية نظمت دخول المواطنين القادمين وأجرى الطب الوقائي كامل الفحوصات الطبية اللازمة وأوصت بالحجر المنزلي لحين صدور نتائج الفحوصات الطبية.



ومن المتوقع أن تتواصل دفعات القادمين حتى يوم غد الخميس إذ سيتم استقبال الدفعة الأخيرة من المواطنين العائدين في ظل حالة الطوارئ.