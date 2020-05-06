دولي

الأسبوع المقبل.. بومبيو يصل إسرائيل لبحث تنسيق الضم بين نتنياهو وغانتس

الأسبوع المقبل.. بومبيو يصل إسرائيل لبحث تنسيق الضم بين نتنياهو وغانتس
رام الله - دنيا الوطن
يصل وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إلى إسرائيل مطلع الأسبوع المقبل، في زيارة سريعة يلتقي خلالها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس الكنيست، بيني غانتس، في رحلته الخارجية الأولى منذ بدء أزمة انتشار وباء (كورونا).

ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) عن مصادر دبلوماسية، قوله: إن بومبيو سيصل إلى إسرائيل قبل أداء القسم الدستوري لحكومة نتنياهو - غانتس الجديدة؛ علما بأن آخر زيارة قام بها بومبيو إلى إسرائيل كانت في تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي.

وأشار الموقع إلى أن بومبيو سيعقد اجتماعا مع غانتس ونتنياهو لبحث برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة، فيما ستتركز المباحثات على مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة إلى "سيادة" الاحتلال الإسرائيلي بموجب (صفقة القرن)، بالإضافة إلى الوجود الإيراني في سورية.

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