وزير إسرائيلي يهاجم المحكمة العليا بسبب نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الاستيعاب والهجرة الإسرائيلي يوآف غالنت: إنه كان يجب عدم تدخل المحكمة العليا في القضايا المتعلقة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتشكيل الحكومة.



واعتبر غالنت وفق القناة 7، أن النقاشات في المحكمة العليا يمكن أن تزن الموازين لصالح جولة انتخابات رابعة.



وعبر عن أمله بأن تبقى الحكومة التي تم تشكيلها وبتأييد أغلبية ساحقة من الجمهور الإسرائيلي الذي يدعم حكومة الوحدة، والتي أيدها 70 عضواً في الكنيست.