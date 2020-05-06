الاحتلال يفرج عن والد الشهيد أشرف نعالوة

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، عن الأسير وليد نعالوة (60 عاما) والد الشهيد أشرف نعالوة من ضاحية الشويكة شمال طولكرم، بعد أن أمضى 18 شهراً في الأسر.



وكانت محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية أصدرت حكما بحق الأسير وليد نعالوة، بالسجن الفعلي لـ18 شهرا، و12 شهرا مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 3000 شيكل.



وقبل أسبوعين أفرج الاحتلال عن والدة الشهيد نعالوة بعد اعتقال دام حوالي عامًا ونصف فيما لا زال نجل العائلة أمجد معتقل في السجون الإسرائيلية.



واعتقلت قوات الاحتلال معظم أفراد عائلة الشهيد أشرف نعالوة الذي ارتقى في كانون الأول/ ديسمبر 2019، بعد نحو 60 يومًا من تنفيذه عملية بركان شمال الضفة التي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين.