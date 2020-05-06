شؤون فلسطينية

أبو هولي: قدمنا معدات وشرائح فحص (كورونا) لمستشفى الهمشري في صيدا

أبو هولي: قدمنا معدات وشرائح فحص (كورونا) لمستشفى الهمشري في صيدا
أحمد أبو هولي
رام الله - دنيا الوطن
ساهمت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية بدعم مستشفى الهمشري بمعدات طبية وشرائح تحليل فيروس (كورونا) بقيمة 11600 دولار امريكي.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي: إن المساهمة المالية لمستشفى الهمشري تأتي في اطار دعم المستشفى ورفع قدراتها وإمكانياتها في مواجهة فيروس (كورونا) المستجد.

ولفت إلى أن المساهمة تأتي بناء على توجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتقديم كل ما يلزم من امكانات في سبيل تخفيف معاناة اهلنا اللاجئين في المخيمات الفلسطينية في لبنان لما لها من خصوصية واعتبار احتياجاتها ذات اولوية في ظل الاوضاع الصعبة التي تعيشها المخيمات مع استمرار الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس (كورونا).

واشار الى ان مستشفى الشهيد محمود الهمشري التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني التحق بالمستشفيات اللبنانية في ظل الوضع الصحي الطارىء بسبب فيروس كورونا وهو احد المشافي الرئيسية التي تستقبل الحالات المرضية والحالات المشتبه اصابتها بالفيروس من المخيمات الفلسطينية بالتنسيق مع وكالة الغوث الدولية (أونروا).

وقال: إن دعم المستشفى بشرائح تحاليل الكشف عن الاصابة بفيروس كورونا تهدف الى تمكين المستشفى التعاطي مع أي حالة طارئة تتعلق بتفشي هذه الجائحة الخطيرة وحماية اللاجئين منها خاصة وان المخيمات الفلسطينية تعد من اكثر الاماكن اكتظاظاُ وفقراً في العالم وتفتقر من الخدمات الاساسية بما في ذلك الخدمات الصحية.

واكد أبو هولي بأن دائرة شؤون اللاجئين ستسخر كل امكانياتها لخدمة اهلنا اللاجئين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.

من جهته شكر مدير مستشفى الهمشري الدكتور رياض ابو العينين خلال تسلمه معدات فحص فيروس كورونا وشرائح التحليل من مدير دائرة شؤون اللاجئين بلبنان جمال فياضفي مبنى المستشفى في مدينة صيدا ظهر اليوم، الرئيس محمود عباس، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي على هذه المساهمة في ظل ما تعانيه المستشفى من نقص في شرائح تحاليل فيروس كورونا وفي ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المخيمات والتجمعات الفلسطينية على مختلف الأصعدة.

واشاد بدور دائرة شؤون اللاجئين في لبنان من خلال متابعتها المتواصلة لأهلنا اللاجئين في المخيمات ومساهمتها بشكل كبير في تخفيف معاناتهم.

أخبار ذات صلة

الشرطة تؤمن دخول 214 مواطنًا من القادمين عبر معبر الكرامة

الشرطة تؤمن دخول 214 مواطنًا من القادمين عبر معبر الكرامة

الاحتلال يفرج عن والد الشهيد أشرف نعالوة

الاحتلال يفرج عن والد الشهيد أشرف نعالوة

الأسير الزغير ينقل رسالة الأسرى ويحذر من خطط الاحتلال بالقدس

الأسير الزغير ينقل رسالة الأسرى ويحذر من خطط الاحتلال بالقدس

600 معتقل من القدس منذ بداية 2020

600 معتقل من القدس منذ بداية 2020

286 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية خلال أبريل المنصرم

286 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية خلال أبريل المنصرم

ليلى غنام: سيتم تكثيف الجولات الرقابية لضمان الالتزام بالتعليمات الصحية

ليلى غنام: سيتم تكثيف الجولات الرقابية لضمان الالتزام بالتعليمات الصحية

فتح: فريدمان يعبر عن نهج صهيوني عنصري

فتح: فريدمان يعبر عن نهج صهيوني عنصري

بحر: منطقة الأغوار جزء أصيل من الأرض الفلسطينية وخطة الضم انتهاك خطير للقانون الدولي

بحر: منطقة الأغوار جزء أصيل من الأرض الفلسطينية وخطة الضم انتهاك خطير للقانون الدولي

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

الشرطة تؤمن دخول 214 مواطنًا من القادمين عبر معبر الكرامة

الشرطة تؤمن دخول 214 مواطنًا من القادمين عبر معبر الكرامة

الاحتلال يفرج عن والد الشهيد أشرف نعالوة

الاحتلال يفرج عن والد الشهيد أشرف نعالوة

أبو هولي: قدمنا معدات وشرائح فحص (كورونا) لمستشفى الهمشري في صيدا

أبو هولي: قدمنا معدات وشرائح فحص (كورونا) لمستشفى الهمشري في صيدا

الأسير الزغير ينقل رسالة الأسرى ويحذر من خطط الاحتلال بالقدس

الأسير الزغير ينقل رسالة الأسرى ويحذر من خطط الاحتلال بالقدس

600 معتقل من القدس منذ بداية 2020

600 معتقل من القدس منذ بداية 2020

286 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية خلال أبريل المنصرم

286 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية خلال أبريل المنصرم

ليلى غنام: سيتم تكثيف الجولات الرقابية لضمان الالتزام بالتعليمات الصحية

ليلى غنام: سيتم تكثيف الجولات الرقابية لضمان الالتزام بالتعليمات الصحية

فتح: فريدمان يعبر عن نهج صهيوني عنصري

فتح: فريدمان يعبر عن نهج صهيوني عنصري

منوعات

انتقادات لقصي خولي بعد سؤاله مذيعة: &#34;تتزوجيني؟&#34;

انتقادات لقصي خولي بعد سؤاله مذيعة: "تتزوجيني؟"

نجلاء فتحي في ظهور نادر جداً.. شاهد كيف أصبحت؟

نجلاء فتحي في ظهور نادر جداً.. شاهد كيف أصبحت؟

شاهد: الجمهور يرصد خطأً ساذجاً في مسلسل &#34;أم هارون&#34;

شاهد: الجمهور يرصد خطأً ساذجاً في مسلسل "أم هارون"

بعد استغاثة مريم حسين بالمسؤولين.. أنباء عن القبض على الإعلامي صالح الجسمي

بعد استغاثة مريم حسين بالمسؤولين.. أنباء عن القبض على الإعلامي صالح الجسمي

شاهد: رد فعل هستيري لفيفي عبده بعدما قفز رامز جلال أمامها فجأة

شاهد: رد فعل هستيري لفيفي عبده بعدما قفز رامز جلال أمامها فجأة

لأول مرة في تاريخ البشرية.. توم كروز يصور فيلماً في الفضاء

لأول مرة في تاريخ البشرية.. توم كروز يصور فيلماً في الفضاء

هيفاء وهبي تقاضي محمد وزيري بتهمة سرقة أربعة ملايين دولار من حسابها

هيفاء وهبي تقاضي محمد وزيري بتهمة سرقة أربعة ملايين دولار من حسابها

حمو بيكا: كنت بشرب مخدرات وبطلت.. وحسن شاكوش مغرور لهذا السبب

حمو بيكا: كنت بشرب مخدرات وبطلت.. وحسن شاكوش مغرور لهذا السبب

&#34;فكرت في الانتحار&#34;.. أول ظهور لنور هشام سليم المتحول جنسيًّا

"فكرت في الانتحار".. أول ظهور لنور هشام سليم المتحول جنسيًّا

طبيب نفسي يكشف لماذا يصرخ ضيوف &#34;رامز&#34; بينما ظل الشناوي صامتاً

طبيب نفسي يكشف لماذا يصرخ ضيوف "رامز" بينما ظل الشناوي صامتاً

عربي

هزة أرضية تضرب العريش في مصر

هزة أرضية تضرب العريش في مصر

السعودية تسجل أكبر ارتفاع للإصابات بفيروس (كورونا)

السعودية تسجل أكبر ارتفاع للإصابات بفيروس (كورونا)

هجوم صاروخي يستهدف مطار بغداد

هجوم صاروخي يستهدف مطار بغداد

هزة أرضية تضرب وادي عربة بقوة 3.5 درجة

هزة أرضية تضرب وادي عربة بقوة 3.5 درجة