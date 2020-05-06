شؤون فلسطينية

600 معتقل من القدس منذ بداية 2020

600 معتقل من القدس منذ بداية 2020
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تستهدف سلطات الاحتلال مظاهر القدس الإسلامية في شهر رمضان، إذ اعتدت قوات الاحتلال على أحد مسحري القدس ومنعته من مزاولة عمله.

وتشن قوات الاحتلال حملات الاعتقال بشكلٍ شبه يومي، خاصة في بلدات العيسوية وشعفاط، حيث بحسب نادي الأسير فقد بلغت أعداد المعتقلين من القدس المحتلة 600 معتقل منذ بداية 2020.

وفي متابعة لأزمة تفشي وباء كورونا في القدس المحتلة، رفضت لجنة أولياء الأمور في المدينة فتح أبواب المدارس في بداية شهر حزيران/ يونيو، خاصة مع الإهمال الصحي الكبير الذي مارسته سلطات الاحتلال في المدينة، ولإجبار وزارة التعليم في حكومة الاحتلال أهالي الطلاب على تحمل أي أضرار بعد عودة الطلاب.

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