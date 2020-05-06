ليلى غنام: سيتم تكثيف الجولات الرقابية لضمان الالتزام بالتعليمات الصحية

محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام

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رام الله - دنيا الوطن

عقدت محافظ رام الله والبيرة، ليلى غنام اجتماعاً ضم كافة جهات الاختصاص لمناقشة آليات تنفيذ الرقابة والتفتيش والالتزام بالبروتوكولات الصحية المعتمدة للمواطنين والشركات والمهن والمركبات التي يسمح لها بالعمل خلال حالة الطوارىء المعلنة لمنع تفشي فيروس كورونا.



وضم الاجتماع الذي عقد في مقر المحافظة اليوم الأربعاء مدراء ووممثلون عن مديريات الصحة، والاقتصاد الوطني، والزراعة، والتنمية الاجتماعية، والعمل، والحكم المحلي، والنقل والمواصلات.



وأكدت غنام، على أن لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة وبالشراكة والتنسيق مع جهات الاختصاص ستكثف من جولاتها الميدانية، للتأكد من التزام المواطنين والمنشآت بالتعليمات حفاظا على سلامة وصحة مواطنينا.



وبينت غنام أن هذه الجولات ستتم وفق برنامج اسبوعي لتشمل كافة القطاعات التي يسمح لها بالحركة والعمل خلال حالة الطوارىء.



ودعت المحافظ غنام المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامة والقفازات، وعدم التجمع والاكتظاظ، بالاضافة لاتباع وسائل الوقاية والتعقيم، للخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار.