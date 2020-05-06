شؤون فلسطينية

فتح: فريدمان يعبر عن نهج صهيوني عنصري

فتح: فريدمان يعبر عن نهج صهيوني عنصري
رام الله - دنيا الوطن
رد أسامة القواسمي، عضو المجلس الثوري المتحدث باسم حركة فتح، على تصريحات السفير الأمريكي، بالقول: إن تصريحات فريدمان عنصرية مقيتة، وهي تعبر عن نهح ومنظومة صهيونية حاقده، وهو يستهزأ بالإجماع الدولي الرافض لسياسة الضم والاستعمار.

وأكد القواسمي، أن "الشعب الفلسطيني بكل مكوناته سييدافعون عن أرضهم ووطنهم فلسطين، ولن نستسلم لسياسة الهيمنة والعربدة، ولن نقبل بسياسة الأمر الواقع، وأن حقنا في فلسطين تاريخي وأبدي ونحن الفلسطينيون الكنعانيون باقون في وطننا فلسطين وهم راحلون".

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