شؤون فلسطينية

الزهار: خطة الضم الإسرائيلية لن تغير من حقائق التاريخ شيئاً

الزهار: خطة الضم الإسرائيلية لن تغير من حقائق التاريخ شيئاً
محمود الزهار
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس، محمود الزهار، أن خطة الضم التي ينوي الاحتلال تنفيذها لن تغير من حقائق التاريخ شيئاً والشعب الفلسطيني سيتصدى لكل المؤامرات الهادفة لتصفية القضية ويفشلها.

ودعا الزهار، خلال انعقاد جلسة تشريعي غزة، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية وأحرار العالم للتحرك العاجل بهدف لجم الاحتلال وإيقاف تغوله على الأرض الفلسطينية. 

إلى ذلك، اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن قرار الاحتلال فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة
المحتلة ومنطقة الأغوار الفلسطينية بدءاً من مطلع تموز/ يوليو المقبل، بمثابة جريمة حرب.

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