الاحتلال يحتجز عددًا من المتطوعين على حاجز شرق بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

احتجزت قوات الاحتلال الاسرائيلي، عصر اليوم الأربعاء، عددا من المتطوعين العاملين على حاجز المحبة على المدخل الرئيس لقرية كيسان شرق بيت لحم، كما استولت على اعلام فلسطينية كانت مثبته بالمكان.



ووفق وكالة (وفا) الرسمية، فقد أوضح نائب رئيس مجلس قروي كيسان احمد غزال، أن قوات الاحتلال قامت بازالة الاعلام والاستيلاء عليها، كما هددت المتطوعين بضرورة ترك الحاجز وعدم العودة اليه مرة اخرى والاسيتعرضون للاعتقال، بحجة أن الحاجز قريب من الشارع الرئيس الذي يمر منه المستوطنون اضافة لقربة من مستوطنتي معالي عاموس وايدي هناحل.



واضاف غزال أن المتطوعين تعرضوا للحجز واخضعوا للتحقيق بعد الاستيلاء على هوياتهم الشخصية وهواتفهم الخلوية.