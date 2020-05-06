بعد تعافي ثلاثة مُصابين.. جنين خالية من فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد مدير صحة محافظة جنين شمال الضفة الغربية، وسام صبيحات، اليوم الأربعاء، بأن محافظة جنين باتت خالية من فيروس (كورونا)، عقب شفاء الحالات الثلاث التي كانت مصابة.



وأكد صبيحات في تصريحات إذاعية، أن جنين سجلت في الفترة الماضية ثلاث إصابات جميعها لعمال قدموا من الداخل، واليوم نعلن شفاءهم جميعا وعودة المحافظة خالية من أية إصابة كما كانت في السابق.



وكانت الإصابات الثلاث لعمال من بلدتي دير أبو ضعيف وكفر راعي قضاء جنين، حيث تم في حينها تنسيق تسلم اثنين منهم على معبر الجلمة، فيما التزم الثالث قبل ظهور إصابته بالحجر المنزلي ما ساعد على عدم انتشار المرض في المحافظة.