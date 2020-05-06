مستوطنون يعتدون على مواطن ويسرقون أغنامه شمال نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدى مستوطنون اليوم الأربعاء، على راعي أغنام وسرقوا ماشيته قرب مستوطنة (حومش) المخلاة، والمقامة على أراضي قرية برقة شمال نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس: إن أكثر من 10 مستوطنين اعتدوا على المواطن حربي عبدو (50 عاما) من سكان بلدة بيت امرين، بالضرب أثناء رعيه ماشيته قرب المستوطنة المخلاة، وسرقوا 70 رأسا من أغنامه.