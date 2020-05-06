وزارة الاقتصاد تُحيل مخالفين للنيابة العامة وتغلق محال تجارية مخالفة بأريحا

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رام الله - دنيا الوطن

أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاربعاء، مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية بيع سلع منتهية الصلاحية وغير ملتزما بالشروط الصحية.



وأغلقت طواقم الوزارة ومحافظة اريحا والأغوار والضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية، ثلاثة محال تجارية لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة كما اتلفت وضبطت مايقارب طن من السلع التالفة.



جاء ذلك في اعقاب تنفيذ الطواقم حتى هذه اللحظة 28جولة رقابية على المحلات التجارية شملت 237 محال تجاري تم خلالها اخطار ستة محال تجارية لتصويب وضعهم القانوني



وذكرت الوزارة في بيانها أنه منذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورنا (كوفيد-19)، وحتى اليوم بلغ المجموع الإجمالي لعدد المحالين للنيابة العامة 117 مخالفاً وإغلاق 77 منشاة تجارية صناعية مخالفة.