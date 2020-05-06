القرعاوي: الاحتلال يعتدي على المقدسات في الخليل

فتحي القرعاوي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد القيادي في حركة حماس، فتحي القرعاوي أن مصادقة الاحتلال على مشروع استيطاني بالقرب من المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل يُمثل اعتداء خطير على المقدسات الإسلامية.



وأشار القرعاوي إلى أن القرارات الاستيطانية الجديدة هي جزء من قرارات أخطر وأكبر تجهز لها حكومة الاحتلال خلال المرحلة القادمة، وبدعم واضح وتشجيع من الإدارة الأمريكية.



وحذر القرعاوي من وضع خطير ينتظر القضية الفلسطينية إذا لم يتم تدارك الأمور في ظل الوضع العربي المهلهل والانقسام الفلسطيني.



وكان وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت قد صادق بشكل نهائي على مشروع استيطاني في مدينة الخليل، يتضمن مصادرة أراض لإقامة طريق تسهل اقتحام المستوطنين للمسجد الإبراهيمي فضلا عن إقامة مصعد لهم.



ويهدد المشروع الاستيطاني بوضع يد الاحتلال على مرافق تاريخية قرب المسجد الابراهيمي وسحب صلاحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل ومنحها لما تسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال.