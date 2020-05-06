القدرة: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) من بين المستضافين بأحد مراكز الحجر الصحي

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رام الله - دنيا الوطن

أكد أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس( كورونا) من بين المستضافين في أحد مراكز الحجر الصحي.



وكانت الصحة أعلنت ظهر اليوم، عن أنّها أجرت فحصًا لـ596 عينة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة، وكانت نتائجها "سلبية".



وكان عبد الناصر صبح، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في غزة، أكد في وقت سابق، اليوم الأربعاء، أن فيروس (كورونا) قادم إلى قطاع غزة لا محالة كشأن الدول الأخرى.



وأعرب صبح في حديث متلفز مع (الرأي) المحلية، عن قلق منظمته الشديد من مظاهر الاستهانة لدى بعض المواطنين لإجراءات الوقاية خاصة في أماكن التجمعات والأسواق في قطاع غزة.



وأضاف مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في غزة: "لا نرى أي مبرر للاستهانة والاستهتار، الذي سيؤدى إلى انتشار الفيروس في قطاع غزة، انتشاراً كبيراً في فترة وجيزة، وسيؤدى إلى إصابة حالات كثيرة من المواطنين إذا ما انتشر لأنه أكبر من مقدرات وزارة الصحة في قطاع غزة".