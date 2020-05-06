صحيفة: السودان تعتزم تسليم عناصر في الإخوان المسلمين إلى مصر

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت صحيفة (الاتحاد) الإمارتية، اليوم الأربعاء، عن مصادر أمنية مصرية قولها: إنها "تُنسق مع السلطات السودانية لاستلام عناصر ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين تم ضبطهم فى السودان في شباط/ فبراير الماضي، بعد فشلهم في الهروب إلى تركيا".



وقالت الصحيفة، وفق مصادرها: إن "من بين من سيتم تسليمهم عن طريق الأمن السوداني 5 من قيادات حركة (سواعد مصر) التابعة لحركة (حسم)".



وأوضحت أن القيادي محمد الحلوجي، كان المسؤول الأول المفوض من قبل الجماعة للتعامل مع الأوضاع فى السودان، وكانت له علاقات وتنسيق كامل مع أجهزة الأمن السودانية في نظام الرئيس السابق عمر البشير، مضيفة: "لكن مع تغير الأوضاع وتولي المجلس العسكري السوداني زمام الأمور تم القبض على معظم عناصر الإخوان هناك، والذي وصل عددهم للعشرات وطلبت مصر رسميا تسليمهم لها".