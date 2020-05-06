هزة أرضية تضرب العريش في مصر

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رام الله - دنيا الوطن

ضربت هزة أرضية، اليوم الأربعاء، وصفت شدتها بالمتوسطة، وبقوة 3.7 درجة، شرق العريش في مصر.



ووفق موقع (مصراوي) فقد سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، هزة أرضية وقعت فجر اليوم عند الساعة الثالثة تقريبا بالتوقيت المحلي، قوتها 3.7 درجة على مقياس ريختر وعلى عمق 4 كم.



وكانت مرصد الزلازل الأردني، سجل في وقت سابق، وقوع هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر على بعد 45 كلم غرب مدينة الطفيلة، على عمق كيلومتر واحد.