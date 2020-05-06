السعودية تسجل أكبر ارتفاع للإصابات بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، حيث بلغ هذا عدد الإصابات 1687 حالة.



وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودي، محمد العبد العالي، وفق ما نقلت وكالة (واس)، أنه رصد 1687 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 31938 شخصا، منهم 27% من السعوديين و73% من غير السعوديين.



وأشار العبد العالي إلى أن 20 % من الحالات الجديدة سجلت لدى إناث و80% لدى ذكور.