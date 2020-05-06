الصحة بغزة: تم إجراء فحص 596 عينة جديدة ولم تُسجّل أي إصابة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أنه "تم إجراء فحص 596 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية ولم يسجل أي إصابة جديدة".



وأوضحت الصحة أنه بلغ أجمالي العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 6444 عينة، منها 6427 عينة سلبية و17 عينة إيجابية.



يتبع..