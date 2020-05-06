شؤون فلسطينية

عشراوي: تصريحات فريدمان تحريض وحثّ على ارتكاب الجرائم

عشراوي: تصريحات فريدمان تحريض وحثّ على ارتكاب الجرائم
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.حنان عشراوي
رام الله - دنيا الوطن
أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور حنان عشراوي، تصريحات سفير الولايات المتحدة في اسرائيل ديفيد فريدمان ، التي حض فيها حكومة بنيامين نتنياهو وبيني غانتس المقبلة، تسريع الإعلان عن ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، ووصفت ذلك بالتصعيد المتعمد والتحريض على ارتكاب الجرائم.

وقالت عشراوي في تصريح لها وصل "دنيا الوطن"، باسم اللجنة التنفيذية، اليوم الاربعاء: " ان تصريحات فريدمان المتطرفة والمعيبة فيها حث مباشر على مواصلة انتهاك حقوق شعبنا وتحفيز على الاستمرار في عمليات الضم وسرقة الأراضي والممتلكات والمقدرات والاموال الفلسطينية، كما انها تأتي في إطار سياسة التواطؤ التي تنتهجها الإدارة الامريكية مع اليمين الاسرائيلي المتطرف بهدف توفير الغطاء المالي والقانوني والعسكري اللازم لضمان افلات دولة الاحتلال من العقاب والمساءلة والمحاسبة".

وشددت على تمسك القيادة الفلسطينية بحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف ورفض أي خطط تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية، وأضافت:" لن نتنازل عن أي شبر من ارضنا بغض النظر عن التهديد والابتزاز والعنف وجميع الوسائل الهادفة الى اخضاعنا".

وأكدت عشراوي في ختام بيانها على "ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية في الوصول إلى حل دائم يضمن العدالة والحرية والسلام للشعب الفلسطيني، ويحمل إسرائيل والولايات المتحدة التبعات القانونية اللازمة لسياساتهما غير الشرعية."

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى: السماح للأسرى بإجراء مكالمة هاتفية لمرة واحدة مع أقاربهم

هيئة الأسرى: السماح للأسرى بإجراء مكالمة هاتفية لمرة واحدة مع أقاربهم

(بنك فلسطين) يُخصص مليون شيكل من مساهمتهم بصندوق &#34;وقفة عز&#34; للعمال المتعطلين

(بنك فلسطين) يُخصص مليون شيكل من مساهمتهم بصندوق "وقفة عز" للعمال المتعطلين

الرئاسة: تصريحات فريدمان مرفوضة وكاذبة لأن قرار الضم قائم على (صفقة القرن)

الرئاسة: تصريحات فريدمان مرفوضة وكاذبة لأن قرار الضم قائم على (صفقة القرن)

عضو مركزية يكشف مصير العلاقات مع (الجبهة الشعبية)

عضو مركزية يكشف مصير العلاقات مع (الجبهة الشعبية)

الرويضي: عدد حالات التعافي بالقدس وصلت إلى 80 حالة من أصل 170

الرويضي: عدد حالات التعافي بالقدس وصلت إلى 80 حالة من أصل 170

الخليل: 55 عينة لمخالطين مصابين بـ (كورونا) بالسموع تظهر نتائجها اليوم

الخليل: 55 عينة لمخالطين مصابين بـ (كورونا) بالسموع تظهر نتائجها اليوم

الاحتلال يُفرج عن أسير مقدسي بشرط الإبعاد عن القدس ودفع غرامة مالية

الاحتلال يُفرج عن أسير مقدسي بشرط الإبعاد عن القدس ودفع غرامة مالية

منظمة الصحة العالمية: فيروس (كورونا) سيدخل قطاع غزة لا محالة.. ونأمل أن نشتري الوقت

منظمة الصحة العالمية: فيروس (كورونا) سيدخل قطاع غزة لا محالة.. ونأمل أن نشتري الوقت

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

(بنك فلسطين) يُخصص مليون شيكل من مساهمتهم بصندوق &#34;وقفة عز&#34; للعمال المتعطلين

(بنك فلسطين) يُخصص مليون شيكل من مساهمتهم بصندوق "وقفة عز" للعمال المتعطلين

عشراوي: تصريحات فريدمان تحريض وحثّ على ارتكاب الجرائم

عشراوي: تصريحات فريدمان تحريض وحثّ على ارتكاب الجرائم

الرويضي: عدد حالات التعافي بالقدس وصلت إلى 80 حالة من أصل 170

الرويضي: عدد حالات التعافي بالقدس وصلت إلى 80 حالة من أصل 170

الاحتلال يُفرج عن أسير مقدسي بشرط الإبعاد عن القدس ودفع غرامة مالية

الاحتلال يُفرج عن أسير مقدسي بشرط الإبعاد عن القدس ودفع غرامة مالية

ديوان الموظفين يضع اللمسات الأولى لإطلاق تطبيقه الخاص

ديوان الموظفين يضع اللمسات الأولى لإطلاق تطبيقه الخاص

وزارتا شؤون المرأة والتربية توقعان اتفاق الإطار المرجعي لقضايا النوع الاجتماعي

وزارتا شؤون المرأة والتربية توقعان اتفاق الإطار المرجعي لقضايا النوع الاجتماعي

جنين: الشرطة تُغلق 25 محلًا تجاريًا لعدم التزامها بحالة الطوارئ

جنين: الشرطة تُغلق 25 محلًا تجاريًا لعدم التزامها بحالة الطوارئ

مباحث التموين تتُلف (طناً ونصف) تين مُجفف فاسد برفح جنوب القطاع

مباحث التموين تتُلف (طناً ونصف) تين مُجفف فاسد برفح جنوب القطاع

منوعات

نجلاء فتحي في ظهور نادر جداً.. شاهد كيف أصبحت؟

نجلاء فتحي في ظهور نادر جداً.. شاهد كيف أصبحت؟

شاهد: الجمهور يرصد خطأً ساذجاً في مسلسل &#34;أم هارون&#34;

شاهد: الجمهور يرصد خطأً ساذجاً في مسلسل "أم هارون"

بعد استغاثة مريم حسين بالمسؤولين.. أنباء عن القبض على الإعلامي صالح الجسمي

بعد استغاثة مريم حسين بالمسؤولين.. أنباء عن القبض على الإعلامي صالح الجسمي

شاهد: رد فعل هستيري لفيفي عبده بعدما قفز رامز جلال أمامها فجأة

شاهد: رد فعل هستيري لفيفي عبده بعدما قفز رامز جلال أمامها فجأة

لأول مرة في تاريخ البشرية.. توم كروز يصور فيلماً في الفضاء

لأول مرة في تاريخ البشرية.. توم كروز يصور فيلماً في الفضاء

هيفاء وهبي تقاضي محمد وزيري بتهمة سرقة أربعة ملايين دولار من حسابها

هيفاء وهبي تقاضي محمد وزيري بتهمة سرقة أربعة ملايين دولار من حسابها

حمو بيكا: كنت بشرب مخدرات وبطلت.. وحسن شاكوش مغرور لهذا السبب

حمو بيكا: كنت بشرب مخدرات وبطلت.. وحسن شاكوش مغرور لهذا السبب

&#34;فكرت في الانتحار&#34;.. أول ظهور لنور هشام سليم المتحول جنسيًّا

"فكرت في الانتحار".. أول ظهور لنور هشام سليم المتحول جنسيًّا

طبيب نفسي يكشف لماذا يصرخ ضيوف &#34;رامز&#34; بينما ظل الشناوي صامتاً

طبيب نفسي يكشف لماذا يصرخ ضيوف "رامز" بينما ظل الشناوي صامتاً

دينا الشربيني تتحدث بجرأة عما فعله عمرو دياب بحياتها

دينا الشربيني تتحدث بجرأة عما فعله عمرو دياب بحياتها

عربي

هجوم صاروخي يستهدف مطار بغداد

هجوم صاروخي يستهدف مطار بغداد

هزة أرضية تضرب وادي عربة بقوة 3.5 درجة

هزة أرضية تضرب وادي عربة بقوة 3.5 درجة

السلطات السعودية تُلقي القبض على المُتباهي بحمل سلاح

السلطات السعودية تُلقي القبض على المُتباهي بحمل سلاح

الحكومة المصرية: تُراجع التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية

الحكومة المصرية: تُراجع التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية