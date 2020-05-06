شؤون فلسطينية

الرئاسة: تصريحات فريدمان مرفوضة وكاذبة لأن قرار الضم قائم على (صفقة القرن)

الرئاسة: تصريحات فريدمان مرفوضة وكاذبة لأن قرار الضم قائم على (صفقة القرن)
الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن تصريحات سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، والتي قال فيها: إن الضم هو قرار إسرائيلي، هي تصريحات مرفوضة وكاذبة؛ لأن قرار الضم قائم على (صفقة القرن) والخرائط الأميركية.

وأكدت الرئاسة، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، أنه لا حق لإسرائيل وأميريكا، ولا شرعية لأي خطوات تخالف القانون والشرعية الدولية، وأن الشعب الفلسطيني، سيحبط كل المؤامرات، ولن يسمح بتمرير مثل هذه الخطوة، بخطوات حاسمة في وجه خطة الإعلان عن الضم، وفق ما أكده الرئيس محمود عباس في كلمته أمام قمة دول عدم الانحياز، بأن جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل وأميريكا، ستكون لاغية إذا أعلنت إسرائيل ذلك.

وحملت الرئاسة، الإدارة الأميركية وإسرائيل، التبعات المترتبة على ذلك، في حال تنفيذ قرار الضم.

كما دانت الرئاسة قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، بالإعلان عن بناء 1200 وحدة استيطانية في (غوش عصيون)، معتبرة ذلك اعتداء صارخاً ومرفوضاً من قبل الشعب الفلسطيني، وعلى الشرعية الدولية.

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