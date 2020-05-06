عضو مركزية يكشف مصير العلاقات مع (الجبهة الشعبية)





وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح على استمرار الحوار مع الفصائل خاصة الجبهة الشعبية من أجل رص الصفوف الداخلية لمواجهة المرحلة القادمة، مرحبا بالرسالة التي بعثها أمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات للرئيس والتي اكد فيها على أهمية اللحمة الفلسطينية واحترام خيار شعبنا بان منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد ومتابعة بمسؤولية لملف العلاقة ما بين الجبهة الشعبية وحركة فتح.



واعتبر صيدم هذه الخطوة بالمسؤولة التي تعبر عن إرداة شعبنا وموقف حقيقي للجبهة وصولاً للمزيد من الحوار لتسوية كافة القضايا الخلافية لمواجهة المرحلة المعقدة.



وأوضح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن اللجنة ستتخذ الخطوات اللازمة في اطار الوضع القائم في فلسطين لاحياء الذكرى 72 للنكبة بالشكل المناسب.



وأكد عضو مركزية فتح على الجهد الفلسطيني غير المسبوق والمتابعة المحمومة مع كافة الاطراف الدولية الفاعلة لاتخاذ خطوات فاعلة للانهاء الاحتلال.



واضاف صيدم ان اجتماع اللجنة المركزية بحث عوامل انجاح كامل الاجراءات الوقائية اللازمة لحماية ابناء شعبنا في المرحلة القادمة في كافة أماكن تواجده والتشديد على اجراءات عقابية في حال عدم الالتزام تجنبا لحدوث انتكاسة نتيجة جائحة كورونا.







رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور صبري صيدم إن اللجنة قررت خلال اجتماعها مساء أمس برئاسة الرئيس محمود عباس ان تكون في حالة انعقاد دائم لمواجهة محاولات سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضم اجزاء من الاراضي الفلسطينية.واوضح صيدم ان اللجنة المركزية وخلال اجتماعها قررت تشكيل لجنتين رئيسييتن الاولى لمتابعة ملف كورونا واسناد الجهد الحكومي والثانية اللجنة السياسية والتي بدورها ستضع السيناريوهات لمواجهة المرحلة المقبلة، على ان يعقد اجتماع للجنة المركزية على مستوى اللجان خلال الايام القليلة القادمة .