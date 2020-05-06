الرويضي: عدد حالات التعافي بالقدس وصلت إلى 80 حالة من أصل 170

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو لجنة أطباء سلوان، الدكتور حازم الرويضي، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس (كورونا) في القدس المحتلة خلال اليومين الماضيين، وانحسار عدد الإصابات منذ الأسبوعين الماضيين.



وأشار الرويضي في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، إلى أن حالات التعافي، وصلت إلى 80 من أصل 170 منذ بداية ظهور الجائحة في المدينة المقدسة، ما يعني استقرار الإصابات لنحو 90.



كما دعا عضو لجنة أطباء سلوان أبناء شعبنا في القدس المحتلة إلى التقيد بإجراءات الوقاية والسلامة، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة؛ حتى انتهاء هذه الجائحة، حفاظاً على سلامتهم، وتجنباً للإصابة بالفيروس.