الخليل: 55 عينة لمخالطين مصابين بـ (كورونا) بالسموع تظهر نتائجها اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس بلدية السموع بمحافظة الخليل، حاتم المحاريق: إنه سيتم اليوم، الانتهاء من تتبع حالات المخالطة للمصابين بفيروس (كورونا) في البلدة، وعددهم ست عشرة حالة.



وأضاف المحاريق في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، أنه جرى أمس أخذ 55 عينة من المخالطين، وستصدر نتائجها، اليوم، مشيراً إلى أن جميع المصابين الستة عشر، كانوا من المخالطين بالدرجة الأولى للمصاب الأول، وسيتم حجرهم في مركز السموع الصحي، الذي تم تجهيزه منذ البداية، ويتسع لأربعين سريراً ومجهز بكل الإمكانات الطبية.



وأشار رئيس بلدية السموع بمحافظة الخليل، حاتم المحاريق إلى أن جميع المصابين بحالة صحية جيدة، ولم تظهر عليهم أعراض، ولا يعاني أي منهم من مشاكل صحية، سوى امرأة تعاني من مرض السكرى.