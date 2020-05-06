الاحتلال يُفرج عن أسير مقدسي بشرط الإبعاد عن القدس ودفع غرامة مالية

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن الأسير المقدسي نهاد زغير، الذي اختطف قبل يومين، فور الإفراج عنه من سجن (جلبوع) بعد قضائه مدة محكوميته البالغة 35 شهراً في سجون الاحتلال .







وأفاد رئيس لجنة أهالي الأسرى في القدس، أمجد أبو عصب، أن الأسير المحرر، تم التحقيق معه مجدداً في معتقل (المسكوبية) عقب اختطافه، ثم أطلق سراحه بشرط الإبعاد عن القدس لمدة 15 يوماً إلى بلدة الرام شمال المدينة، ودفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف شيكل.

رام الله - دنيا الوطن