منظمة الصحة العالمية: فيروس (كورونا) سيدخل قطاع غزة لا محالة.. ونأمل أن نشتري الوقت

منظمة الصحة العالمية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد الدكتور عبد الناصر صبح، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في غزة، اليوم الأربعاء، إن فيروس (كورونا) قادم إلى قطاع غزة لا محالة كشأن الدول الأخرى.



وأعرب صبح في حديث متلفز مع (الرأي) الحكومية، عن قلق منظمته الشديد من مظاهر الاستهانة لدى بعض المواطنين لإجراءات الوقاية خاصة في أماكن التجمعات والأسواق في قطاع غزة.



وأضاف مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في غزة "إننا لا نرى أي مبرر للاستهانة والاستهتار الذي سيؤدى إلى انتشار الفيروس في قطاع غزة انتشاراً كبيراً في فترة وجيزة، وسيؤدى إلى إصابة حالات كثيرة من المواطنين إذا ما انتشر لأنه أكبر من مقدرات وزارة الصحة في قطاع غزة".



وطالب الموطنين في قطاع غزة إلى أخذ المزيد من إجراء السلامة والوقاية والالتزام بتعليمات وزارة الصحة الوقائية وعدم الاستهانة بها والابتعاد عن أماكن التجمع والمحافظة على التباعد البدني خلال الشهرين القادمين.



وأكمل: للأسف الشديد رأينا خلال الأسبوعين الماضيين استهانة بالإجراءات الصحية والوقائية وكسر للتباعد البدني في الأسواق والمولات وتزاحم كبير بين المواطنين في هذه الأماكن.



وأشار صبح خلال حديثه إلى أن "ما نأمله أن نشترى بعض الوقت من أجل الجهوزية أكثر لمواجهة فيروس كورونا، آملين أن يساهم الوقت في اكتشاف اللقاح المناسب".