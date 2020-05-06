(كورونا) يجتاح دور المسنين في بريطانيا

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رام الله - دنيا الوطن

توفي أكثر من 6 آلاف شخص بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 3 أسابيع في دور المسنين بإنجلترا، حيث الوضع "المأسوي" يواصل تدهوره، رغم تراجع تفشي الوباء في البلاد، وفق ما أفاد المكتب الوطني للإحصاءات الثلاثاء.



ووفق شبكة (بي بي سي) فقد أحصت دور الرعاية بالمسنين 6391 وفاة، جراء الفيروس في الفترة الممتدة من 10 نيسان/ أبريل إلى الأول من أيار/ مايو، بينها 2044 وفاة في الأسبوع الأخير من نيسان/ أبريل، وفق هذه الإحصاءات التي تشمل إنجلترا فقط.



وقال نيك ستريب، المحلل في المكتب الوطني للإحصاءات: إن عدد الوفيات ينخفض ببطء، وهو أمر "مطمئن"، مشيرًا إلى أن المستشفيات، تسجل عدد وفيات أكبر بنحو 75% من العادة في هذه الفترة من العام، وأضاف "في دور العجزة، الوضع مأسوي أكثر".



ومنذ فترة وجيزة، كانت الحكومة، تعلن فقط عن عدد الوفيات جراء (كورونا) المستجد في المستشفيات، في سجلت المملكة المتحدة 28734 وفاة في المجمل، وفق آخر حصيلة، وهي ثاني دولة أكثر تضرراً بالوباء في أوروبا بعد إيطاليا.