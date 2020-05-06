ألمانيا تتوقع موجة ثانية لفيروس (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس معهد روبرت كوخ الألماني، لوتار ويلر، "أن هنالك احتمالية كبيرة، بأن تظهر موجة ثانية من وباء عدوى فيروس (كورونا)، ولا يتم استبعاد احتمال وقوع موجة ثالثة".



وقال ويلر: إن "هذه جائحة؛ لذا نعلم أن الموجة الثانية احتمالها كبير، معظم العلماء متأكدون من ذلك، الأمر يتعلق أيضاً بوجود موجة ثالثة".



ولفت ويلر إلى أنه في حالة الوباء، يستمر احتمال معدل الإصابة ما بين 60 و70٪ من السكان.



وكانت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، قد قالت: إنه قبل إنشاء اللقاح من المستحيل استبعاد الموجة الثانية من عدوى الفيروس.