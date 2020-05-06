الزراعة تقرر منع استيراد أو ادخال عسل النحل الى قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قررت وزارة الزراعة الفلسطينية، منع استيراد أو ادخال عسل النحل الى قطاع غزة، ويأتي القرار دعماً للمنتج الوطني، وإتاحة الفرصة له بالسوق المحلي، دون أن يجد أمامه منافساً، خصوصاً مع بدء موسم قطف العسل الربيعي.



و من المتوقع أن يبلغ الإنتاج من العسل هذا العام (160) طن بمتوسط 10 كجم لكل خلية، كما بلغ عدد الخلايا في قطاع غزة حوالي (16000) خلية منتشرة في كافة محافظات غزة،ويعتبر موسم الإنتاج الحالي لعام 2020 الأفضل منذ سنوات.