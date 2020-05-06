هجوم صاروخي يستهدف مطار بغداد

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، أن مطار بغداد الدولي، تعرض لهجوم صاروخي.



وقالت خلية الإعلام الحربي، وفق ما نقلت موقع (العربية.نت): إن "ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا، سقطت في محيط مطار بغداد الدولي، دون وقوع أي إصابات".



وأوضحت، أن القوات الأمنية، عثرت على منصة إطلاق الصواريخ مع جهاز التوقيت "تايمر" في منطقة البكرية غربي العاصمة العراقية.



وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن صافرات الإنذار، دوت في أرجاء المطار، بعد إصابة الصواريخ الجناح العسكري منه، حيث تتواجد فيه قوات أميركية.



ويعد هذا الهجوم الأول من نوعه، الذي يستهدف منطقة المطار، التي تضم أيضاً مقراً للقوات الأميركية.