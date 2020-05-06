ديوان الموظفين يضع اللمسات الأولى لإطلاق تطبيقه الخاص





وشهدت ورشة العمل، حضور يوسف الكيالي، رئيس ديوان الموظفين العام، والدكتور رامي الغمري، نائب رئيس ديوان الموظفين العام، ومختلف المدراء العامين والمدراء في المؤسسة.





وعرض أحمد عماد، مدير عام الإدارة العامة للحاسوب، الخطوات العملية لإطلاق تطبيق ديوان الموظفين العام، وفقاً لأنظمة (الأندرويد)، وما يحمله من خدمات متميزة لكافة الموظفين الحكوميين، ومختلف الباحثين عن الوظيفة العامة.





واستقبلت الإدارة العامة للحاسوب، خلال الورشة جملة من الملاحظات التطويرية الخاصة بالتطبيق، مع رسم ملامح خطة الإطلاق، ونشر التطبيق بين المهتمين والمتابعين.

ويأتي هذا المشروع، ضمن الخطة الاستراتيجية التابعة لديوان الموظفين العام، والتي تسعى إلى النهوض بمختلف الخدمات المقدمة، وتطوير أداء المؤسسة، خاصة على صعيد تكنولوجيا المعلومات.