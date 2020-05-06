جنين: الشرطة تُغلق 25 محلًا تجاريًا لعدم التزامها بحالة الطوارئ

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة 25 محلاً تجارياً؛ لعدم التزامهم بحالة الطوارئ، للحد من انتشار فيروس (كورونا).



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن دوريات من شرطة المحافظة، وتنفيذاً لتعليمات مدير شرطة المحافظة، العقيد باسم الجيوسي، نظمت جولات تفقدية المحافظة؛ للتأكد من ضمان تنفيذها لتعليمات وقرارات رئاسة الوزراء، والمحافظ، الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس (كورونا) وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة، وتخلل ذلك إغلاق 25 محلاً تجارياً؛ لعدم التزامهم بحالة الطوارئ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها أصولاً.