أعداد مصابي (كورونا) في إيران يتخطى 100 ألف

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، بتسجيل 1680 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وارتفاع الإجمالي إلى 101650، كما تم تسجيل 78 حالة وفاة جديدة، ما يرفع الحصيلة إلى 6418 حالة.



وذكرت الوزارة، أن 2735 مصاباً بفيروس (كورونا) في حالة حرجة، فيما ارتفع عدد المتعافين من الإصابة إلى 81578 شخصاً، بحسب وكالة (فرانس 24).



وكانت منظمة (هيومن رايتس ووتش) قد قالت في وقت سابق: إن العقوبات الاقتصادية الواسعة، التي تفرضها الولايات المتحدة، تؤثر سلباً في قدرة الحكومة الإيرانية على الاستجابة الملائمة للتداعيات الصحية المتصاعدة بسبب تفشي وباء (كورونا).