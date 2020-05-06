مجمع الشفاء يُنهي فترة الحجر الصحي لخمس حالات مرضية بقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور محمد زقوت، مدير مستشفى الباطنة، بمجمع الشفاء الطبي، إنه تم إنهاء فترة الحجر الصحي لخمس حالات مرضية، من ضمن من عادوا إلى قطاع غزة منتصف الشهر الماضي، وذلك بعد إتمام كافة الفحوصات والإجراءات الصحية المطلوبة، وتقديم التدخلات العلاجية لهم.
قال الدكتور محمد زقوت، مدير مستشفى الباطنة، بمجمع الشفاء الطبي، إنه تم إنهاء فترة الحجر الصحي لخمس حالات مرضية، من ضمن من عادوا إلى قطاع غزة منتصف الشهر الماضي، وذلك بعد إتمام كافة الفحوصات والإجراءات الصحية المطلوبة، وتقديم التدخلات العلاجية لهم.
وأشار إلى أن مجمع الشفاء، خصص عدداً من الغرف وفق إجراءات عزل خاصة، يتم فيها استضافة المرضى العائدين إلى غزة، وهم ممن تتطلب حالاتهم الصحية رعاية تخصصية.
وأكد زقوت، أن كافة الحالات، غادرت المستشفى بحالة صحية جيدة مع إعطائهم التعليمات وإرشادات الوقاية المطلوبة وفق السياسات والإجراءات التي أقرتها اللجان الوزارية المختصة.
وأكد زقوت، أن كافة الحالات، غادرت المستشفى بحالة صحية جيدة مع إعطائهم التعليمات وإرشادات الوقاية المطلوبة وفق السياسات والإجراءات التي أقرتها اللجان الوزارية المختصة.
وعبر زقوت عن تقديره لكافة الطاقم الطبي المتابع للوضع الصحي للمرضى، خلال فترة استضافتهم بالمجمع، والمتابعة المباشرة والمستمرة من مدير عام المجمع، الدكتور محمد أبو سلمية، وزهير نوفل، مدير دائرة التمريض.
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