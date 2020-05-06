مجمع الشفاء يُنهي فترة الحجر الصحي لخمس حالات مرضية بقطاع غزة



وأكد زقوت، أن كافة الحالات، غادرت المستشفى بحالة صحية جيدة مع إعطائهم التعليمات وإرشادات الوقاية المطلوبة وفق السياسات والإجراءات التي أقرتها اللجان الوزارية المختصة.





وعبر زقوت عن تقديره لكافة الطاقم الطبي المتابع للوضع الصحي للمرضى، خلال فترة استضافتهم بالمجمع، والمتابعة المباشرة والمستمرة من مدير عام المجمع، الدكتور محمد أبو سلمية، وزهير نوفل، مدير دائرة التمريض.

وأشار إلى أن مجمع الشفاء، خصص عدداً من الغرف وفق إجراءات عزل خاصة، يتم فيها استضافة المرضى العائدين إلى غزة، وهم ممن تتطلب حالاتهم الصحية رعاية تخصصية.