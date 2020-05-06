مباحث التموين تتُلف (طناً ونصف) تين مُجفف فاسد برفح جنوب القطاع





واشتبهت مباحث التموين بالكمية المذكورة، أثناء دخولها للقطاع، وأخذت عينةً منها للفحص المخبري؛ للتأكد من صلاحيتها للاستخدامها الأدمي.





وأوضحت مباحث التموين، أن العينة رسبت في الفحص المخبري بعد اكتشاف علامات فساد عليها، وعدم مطابقتها لمواصفات السلامة.





وأشارت مباحث التموين إلى أنها حولت التاجر (ح. ج) إلى الدائرة القانونية في وزارة الاقتصاد الوطني؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

رام الله - دنيا الوطنأتلفت مباحث التموين برفح، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، نحو "طن ونصف" من التين المُجفف الفاسد، دخل إلى قطاع غزة عبر (معبر كرم أبو سالم) التجاري.