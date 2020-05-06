وزير الزراعة: بدء توزيع التعويضات للمزارعين المتضررين من الأحوال الجوية العام الماضي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الزراعة، رياض العطاري، بدء توزيع التعويضات للمزارعين المتضررين من الأحوال الجوية، خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي.



وقال العطاري في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء: إن عدد المستفيدين من هذه التعويضات، يبلغ 506 مزارعين، منهم 269 مزارعاً في طوباس والأغوار، مشيراً إلى أن هذه التعويضات، ستستمر خلال الأسبوع المقبل، ولكل المحافظات.



وأضاف العطاري، أن هناك برنامج تعويضات، سيتم تنفيذه للمزارعين المتضررين من اعتداءات الاحتلال في الضفة وقطاع غزة، مبيناً أنه سيتم توزيع مبلغ 750 ألف دولار على المتضررين من المزارعين في قطاع غزة و650 ألفاً أخرى على المتضررين من المزارعين في الضفة.